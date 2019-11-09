'KOCA GÖKYÜZÜNÜ GEZDİK DE BÖYLE GÜZEL MAVİ GÖREMEDİK'

09.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:36

Türk Hava Yolları'nın (THY), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayınlanan videosunda, 'Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel mavi göremedik' mesajı verildi. THY'nin sosyal medya hesabı üzerinden 10 Kasım'a özel bir video paylaşıldı. 38 saniyelik videoda bulutların üzerinde 'Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel bir mavi göremedik mesajı verilerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Sosyal medya hesabından paylaşılan görüntü

Kaynak: DHA

- İstanbul