Koca: "(Futbol liglerinin başlaması) Federasyon, özgür, kendi iradesiyle kararı verdi"
06.05.2020 18:40 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. (5)
Sağlık Bakanı Koca: " (Futbol liglerinin başlaması) Federasyon, özgür, kendi iradesiyle kararı verdi, bundan sonra sorumluluk federasyonundur."
Kaynak: AA