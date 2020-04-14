Koca: "Filyasyon ekiplerimizce takibi yapılan toplam kişi sayısı 251 bin 28'dir" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (3)

Sağlık Bakanı Koca: "Vaka artış hızının inişe geçmiş olması, ölüm artış hızının yavaşlaması mücadelede doğru yolda olduğumuzun somut işaretidir."

Sağlık Bakanı Koca: "Filyasyon ekiplerimizce takibi yapılan toplam kişi sayısı 251 bin 28'dir."

Koca: "Bugüne kadar temas zincirindeki 261 bin 989 kişi tespit edildi. Bunların yaklaşık yüzde 96'sına ulaşarak takip yapılmıştır."

Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayısı 4 bin 600'dür."

Sağlık Bakanı Koca: "Erken tanılarla hem yayılma önlenmekte hem de risk grubunda olan bazı kişilerin belki de hayatları kurtarılmaktadır."

Kaynak: AA