Koca: "Faz I ve Faz II'de 60 yaş üstü kişilerde güvenlik çalışması yapıldığı ve yeni verilerin değerlendirmesiyle bu grupta da kullanılmasının önünde...
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Koca: "Faz I ve Faz II'de 60 yaş üstü kişilerde güvenlik çalışması yapıldığı ve yeni verilerin değerlendirmesiyle bu grupta da kullanılmasının önünde...

08.01.2021 00:09 | Son Güncelleme: 08.01.2021 00:09
Koca:

Koca: "Faz I ve Faz II'de 60 yaş üstü kişilerde güvenlik çalışması yapıldığı ve yeni verilerin değerlendirmesiyle bu grupta da kullanılmasının önünde bir engel olmadığı anlaşılmıştır.

Koca: "Faz I ve Faz II'de 60 yaş üstü kişilerde güvenlik çalışması yapıldığı ve yeni verilerin değerlendirmesiyle bu grupta da kullanılmasının önünde bir engel olmadığı anlaşılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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