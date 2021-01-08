Koca: "Faz I ve Faz II'de 60 yaş üstü kişilerde güvenlik çalışması yapıldığı ve yeni verilerin değerlendirmesiyle bu grupta da kullanılmasının önünde...

Koca: "Faz I ve Faz II'de 60 yaş üstü kişilerde güvenlik çalışması yapıldığı ve yeni verilerin değerlendirmesiyle bu grupta da kullanılmasının önünde bir engel olmadığı anlaşılmıştır.