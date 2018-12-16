Koca: Erken ölümlere yol açan sebepleri yüzde 25 azaltmayı hedefliyoruz
Sağlık Bakanı Koca, "2025 yılına kadar kalp ve damar hastalıkları, kanser, diyabet veya kronik akciğer hastalıklarına bağlı 70 yaş altı erken ölümlere yol açan sebepleri yüzde 25 azaltmayı hedefliyoruz.
Sağlık Bakanı Koca, "2025 yılına kadar kalp ve damar hastalıkları, kanser, diyabet veya kronik akciğer hastalıklarına bağlı 70 yaş altı erken ölümlere yol açan sebepleri yüzde 25 azaltmayı hedefliyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com