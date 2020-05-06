Koca: "En geç cuma itibariyle Ticaret Bakanlığımızın maske tavan fiyatıyla ilgili açıklaması olacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarda bulunması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu Koca: "En geç cuma itibariyle Ticaret Bakanlığı'mızın maske tavan fiyatıyla ilgili açıklaması olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarda bulunması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

Koca: "En geç cuma itibariyle Ticaret Bakanlığı'mızın maske tavan fiyatıyla ilgili açıklaması olacak."

Sağlık Bakanı Koca: "Eczaneler üzerinden 20-65 yaş için 10 günde bir beşli paket ücretsiz verilmesi şeklinde bir uygulamamız vardı. Bununla ilgili de yaklaşık 40 milyon küsür kişiye mesaj gitti, dağıtım yapıldı. Şu ana kadar dağıtım yapılan maske sayısı bu anlamda 160 milyonu buldu."

Kaynak: AA