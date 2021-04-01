Koca: "DSÖ tarafından kaydı tutulan aşılar listesinde 18 aşımız var"
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Koca: "DSÖ tarafından kaydı tutulan aşılar listesinde 18 aşımız var"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü Medya Brifingine katıldı.

DSÖ'nün brifingine katılan Bakan Koca: Yaz aylarında ilk yerli aşımızın biteceğine inanıyorum
DSÖ'nün brifingine katılan Bakan Koca: Yaz aylarında ilk yerli aşımızın biteceğine inanıyorum
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü Medya Brifingine katıldı. (4)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "DSÖ tarafından kaydı tutulan aşılar listesinde 18 aşımız var"

Koca: "Önümüzdeki ağustos, eylül gibi, yaz dönemi ilk aşımızın biteceğine, başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum."

Koca: "Aşıya erişim noktasında dünya büyük sorun yaşıyor. Aşıların fikri mülkiyet hakları olmadan her ülkede üretilebilirliğinin önünü açmanın çok faydalı olacağı, bununla ilgili daha somut girişimlerin yapılması gerektiği kanaatindeyim."

Koca: 'DSÖ tarafından kaydı tutulan aşılar listesinde 18 aşımız var'
Koca: 'DSÖ tarafından kaydı tutulan aşılar listesinde 18 aşımız var'
Koca: 'DSÖ tarafından kaydı tutulan aşılar listesinde 18 aşımız var'
Koca: 'DSÖ tarafından kaydı tutulan aşılar listesinde 18 aşımız var'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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