Koca: "DSÖ tarafından kaydı tutulan aşılar listesinde 18 aşımız var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü Medya Brifingine katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü Medya Brifingine katıldı. (4)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "DSÖ tarafından kaydı tutulan aşılar listesinde 18 aşımız var"

Koca: "Önümüzdeki ağustos, eylül gibi, yaz dönemi ilk aşımızın biteceğine, başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum."

Koca: "Aşıya erişim noktasında dünya büyük sorun yaşıyor. Aşıların fikri mülkiyet hakları olmadan her ülkede üretilebilirliğinin önünü açmanın çok faydalı olacağı, bununla ilgili daha somut girişimlerin yapılması gerektiği kanaatindeyim."

Kaynak: Anadolu Ajansı