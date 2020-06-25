Koca dehşetini yaşayan Sakine: Yaşımdan çok bıçak darbesi aldım, cezasını çeksin... Koca dehşetini yaşayan Sakine: Yaşımdan çok bıçak darbesi aldım, cezasını çeksin istiyorumÇORUM'da, sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi Sakine B.'yi (30), bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılan Muzaffer B.

Koca dehşetini yaşayan Sakine: Yaşımdan çok bıçak darbesi aldım, cezasını çeksin istiyorum

ÇORUM'da, sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi Sakine B.'yi (30), bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılan Muzaffer B.'nin (43) 2'inci kez çıktığı hakim karşısındaki savunmasında, çok pişman olduğunu söyledi. Duruşmaya katılan Sakine B. de, "Hakim bey 30 yaşındayım bedenimde yaşımdan çok bıçak darbesi var. Cezasını çeksin istiyorum" dedi.Olay, 23 Şubat 2019'da Gülabibey Mahallesi, Hasan Paşa Sokak'ta meydana geldi. Kentte bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Sakine B., bir süredir ayrı yaşadığı eşi Muzaffer B. ile sokakta karşılaştı. Boşanma davası süren çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muzaffer B., eşi Sakine B.'yi bıçaklayarak 28 yerinden yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ameliyat edilen ve sağlığına kavuşan 2 çocuk annesi Sakine B., tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Muzaffer B. ise tutuklandı.'ÖLDÜRME KASTIM YOKTU'Hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 8 ile 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Muzaffer B., 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada 2'inci kez hakim karşına çıktı. Sakine B., görgü tanığı Dilek K. ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada savunmasını yapan Muzaffer B., "Eşimi kesinlikle öldürme gibi bir kastım yoktu. Biz 5 yıldır evliyiz, Olaydan önce biz eşimle birlikte boşanma davası açmıştık. Eşim o dönem evi terk etmiş başka bir eve yerleşmişti. Eşimin peşinden gittim, bir markete girdi, ben girmedim. Önünde beklemeye başladım çünkü daha önce olduğu gibi içeride bana 'hakaret eder' diye endişeleniyordum. Eşim marketten çıktı beni gördü maksadım konuşmaktı ancak yüzüme pis ve haince bakarak hiç bir şey söylemeden yüzüme biber gazı sıktı. Şok oldum, dirseğimin içi ile gözlerimi kapatıp kendimi korumaya çalıştım. Canım çok yandığından ve paniğe girdiğimden bıçağı çıkartarak onun da canı yansın diye bıçağı rast gele savurmaya başladım. Çok pişmanım, severek evlendiğim çocuğumun annesini asla öldürmek istemem, yaşadığım korku ve paniğin neticesinde olay buraya geldi" dedi.'BEDENİMDE YAŞIMDAN ÇOK BIÇAK DARBESİ VAR'Duruşmaya katılan Sakine B. de yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Olayı gören bir kadının kurusıkı tabancayla havaya ateş etmesi üzerine kocasının kaçtığını belirten Sakine B., şunları söyledi: "Bir süre önce Muzaffer B. ile yollarımızı ayırdık, anlaşmalı boşanma davası açtık. Olayın olduğu gün ben hafta sonu olduğu için çocuğumu görmeye gitmiştim. O gün mahkeme kararım olmadığı için çocuğumu göremedim. Sonra evime doğru ilerlerken, Muzaffer B., ara sokağa geldiğimde bana saldırdı, karnıma bıçağı sapladı ve ben yere düştüm. Bıçaklarken ağzımı açıp tek bir laf bile edemedim. Sadece tek yaptığım bıçağın kalbime gelmemesi için ellerimle vücudumun çeşitli yerlerini korumak oldu. Beni bıçakladıktan sonra tepemde 'hadi kalksana, bana tepki göstersene' gibi laflar söylüyordu. 'İmdat' diye bağırıyordum sonra silah sesi duydum ve o kaçtı. Eğer ben şimdi yaşıyorsam, bıçaklama anına tanık olan ve havaya ateş eden kişiye hayatımı borçluyum. Hakim bey 30 yaşındayım bedenimde yaşımdan çok bıçak darbesi var. Cezasını çeksin istiyorum"Mahkeme heyeti, diğer tanıkları da dinledikten sonra eksiklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.'YANINDA OLACAĞIZ'Duruşmayı takip eden Çorum Kadın Meclisi üyelerinden avukat Burçin Solmaz Polat 'Olayın her zaman takipçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.'EŞİM DEMEYE UTANIYORUM'

Duruşmanın ardından adliye önünde konuşan Sakine B., "Eşim demeye utandığım kişinin bıçaklı saldırısına uğradım, yaşım kadar bıçak yaram var. Şu an eskisi gibi vücudumu kullanamıyorum. Sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.

Kaynak: DHA