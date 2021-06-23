Koca: "Cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusu açılacak"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (4)
Sağlık Bakanı Koca, Cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusunun açılacağını bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu