Koca: "Cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusu açılacak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Koca: "Cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusu açılacak"

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (4)

Sağlık Bakanı Koca, Cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusunun açılacağını bildirdi.

Koca: 'Cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusu açılacak'
Koca: 'Cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusu açılacak'
Koca: 'Cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusu açılacak'
Koca: 'Cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusu açılacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 5 bin 809 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 5 bin 809 yeni vaka tespit edildi
Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi tehlike büyüyor! Delta varyantı görülen kişi sayısı 134'e yükseldi
Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi tehlike büyüyor! Delta varyantı görülen kişi sayısı 134'e yükseldi
Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi
Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Angela Merkel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Alişan Müge Anlı Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Şenol Güneş Burak Yılmaz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Koca: "Cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusu açılacak" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.06.2021 20:37:42. #1.13#

title