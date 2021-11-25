Koca çınarlar öğretmenleri unutmadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Koca çınarlar öğretmenleri unutmadı

Bültenler - Haberler | Güncel
Koca çınarlar öğretmenleri unutmadı

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetlerine bağlı olan Koca Çınar Yaşam Merkezi kültürel faaliyetlerine devam ediyor.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Odunpazarı Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü düzenlediği etkinliklerle kutladı. Gerçekleştirilen bu etkinliklerden biri de Emek Mahallesi'nde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezi'nde yapılan Öğretmenler Günü Kutlaması oldu. Şarkılarla, türkülerle kutlanan Öğretmenler Günü etkinliğinde Koca Çınarlar, öğretmenler için yazdıkları şiirleri okudu ve saz çaldı.

Etkinlikte konuşan yetkililer, Türkiye'nin geleceğinin emanet edileceği genç nesillerin yetişmesinde öğretmenlerin gösterdiği fedakârlığın her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurgulayarak, tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı olay oldu! Atanamayan gençlere dikkat çekti

Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı olay oldu! Atanamayan gençlere dikkat çekti

 Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title