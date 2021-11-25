Koca çınarlar öğretmenleri unutmadı

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Odunpazarı Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü düzenlediği etkinliklerle kutladı. Gerçekleştirilen bu etkinliklerden biri de Emek Mahallesi'nde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezi'nde yapılan Öğretmenler Günü Kutlaması oldu. Şarkılarla, türkülerle kutlanan Öğretmenler Günü etkinliğinde Koca Çınarlar, öğretmenler için yazdıkları şiirleri okudu ve saz çaldı.

Etkinlikte konuşan yetkililer, Türkiye'nin geleceğinin emanet edileceği genç nesillerin yetişmesinde öğretmenlerin gösterdiği fedakârlığın her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurgulayarak, tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

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