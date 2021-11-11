Koca Çınarlar Atatürk'ü andı

ÇINAR, DİYARBAKIR (Bültenler) - Anma programları kapsamında Üniversite Evleri'nde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezi-2'de bir etkinlik düzenledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Koca Çınar Yaşam Merkezi-2 müdavimleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte duygusal anlar yaşadı. Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunan Koca Çınarlar, saygı duruşunun ardından hep birlikte İstiklal Marşı okudu. Koca Çınarlar, kendi yazdıkları Atatürk konulu şiir ve kompozisyonları okudu. Etkinlik sırasında Atatürk posterleri ve bayraklar taşıyan Koca Çınarlar, program sonunda hep birlikte Atatürk'ün çok sevdiği "Havada Bulut Yok" adlı türküyü seslendirdi.

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