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Koca Çınarlar Atatürk'ü andı

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Koca Çınarlar Atatürk'ü andı

Odunpazarı Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 83'üncü yıl dönümünde düzenlediği çeşitli etkinlik ve programlarla andı.

ÇINAR, DİYARBAKIR (Bültenler) - Anma programları kapsamında Üniversite Evleri'nde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezi-2'de bir etkinlik düzenledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Koca Çınar Yaşam Merkezi-2 müdavimleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte duygusal anlar yaşadı. Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunan Koca Çınarlar, saygı duruşunun ardından hep birlikte İstiklal Marşı okudu. Koca Çınarlar, kendi yazdıkları Atatürk konulu şiir ve kompozisyonları okudu. Etkinlik sırasında Atatürk posterleri ve bayraklar taşıyan Koca Çınarlar, program sonunda hep birlikte Atatürk'ün çok sevdiği "Havada Bulut Yok" adlı türküyü seslendirdi.

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