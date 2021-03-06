Koca: "Çin'le aramızda kesinlikle bedava aşı anlaşması olmamış, devletimiz Sinovac ile anlaşılan bedellerin dışında hiçbir ödeme yapmamıştır."
06.03.2021 19:39 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:42
Koca: "Çin'le aramızda kesinlikle bedava aşı anlaşması olmamış, devletimiz Sinovac ile anlaşılan bedellerin dışında hiçbir ödeme yapmamıştır.
Koca: "Çin'le aramızda kesinlikle bedava aşı anlaşması olmamış, devletimiz Sinovac ile anlaşılan bedellerin dışında hiçbir ödeme yapmamıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş