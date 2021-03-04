Koca: "Bu salgında 83 milyon olarak sağlık risklerine karşı en örgütlü mücadeleyi dinamik bir şekilde gerçekleştirmeyi başardık"
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Koca: "Bu salgında 83 milyon olarak sağlık risklerine karşı en örgütlü mücadeleyi dinamik bir şekilde gerçekleştirmeyi başardık"

04.03.2021 10:21 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:28

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, KADEM tarafından düzenlenen 7. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi'ne video mesaj ile katıldı.

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, KADEM tarafından düzenlenen 7. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi'ne video mesaj ile katıldı.

"Kainatı ve insanı mükemmel bir ölçü üzere yaratmış olan Rabbimiz, kadın veya erkek herkesin adaletten eşit şekilde yararlanma hakkı olduğunu bildirmiştir. Bu fıtri ölçünün ihlal edilmesi, kadınlarımızın emeğine ve kimliğine hakkaniyetle yaklaşmayan anlayışların yaygın hale gelmesi insanlık açısından haddi aşma halidir"

"Pandeminin kötü sonuçlarına yol açan nedenlerin başında kronik hastalıkların yaygınlığı gelmektedir"

"Bu salgında 83 milyon olarak sağlık risklerine karşı en örgütlü mücadeleyi dinamik bir şekilde gerçekleştirmeyi başardık. İnşallah bu salgını en kısa zamanda geride bırakacağız. Mücadelemiz devam edecek"

Koca: 'Bu salgında 83 milyon olarak sağlık risklerine karşı en örgütlü mücadeleyi dinamik bir şekilde gerçekleştirmeyi başardık'
Koca: 'Bu salgında 83 milyon olarak sağlık risklerine karşı en örgütlü mücadeleyi dinamik bir şekilde gerçekleştirmeyi başardık'
Koca: 'Bu salgında 83 milyon olarak sağlık risklerine karşı en örgütlü mücadeleyi dinamik bir şekilde gerçekleştirmeyi başardık'
Koca: 'Bu salgında 83 milyon olarak sağlık risklerine karşı en örgütlü mücadeleyi dinamik bir şekilde gerçekleştirmeyi başardık'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Udu Kaydı

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