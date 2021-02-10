Koca: "Bu ay 500-800 bin arası BioNTech aşısı gelecek. Mart sonunda 4,5-5 milyona tamamlanmış olacak"
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Koca: "Bu ay 500-800 bin arası BioNTech aşısı gelecek. Mart sonunda 4,5-5 milyona tamamlanmış olacak"

10.02.2021 20:19 | Son Güncelleme: 10.02.2021 20:26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Koca: "Bu ay 500-800 bin arası BioNTech aşısı gelecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Koca: "Bu ay 500-800 bin arası BioNTech aşısı gelecek. Mart sonunda 4,5-5 milyona tamamlanmış olacak."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (4)

Koca: 'Bu ay 500-800 bin arası BioNTech aşısı gelecek. Mart sonunda 4,5-5 milyona tamamlanmış olacak'
Koca: 'Bu ay 500-800 bin arası BioNTech aşısı gelecek. Mart sonunda 4,5-5 milyona tamamlanmış olacak'
Koca: 'Bu ay 500-800 bin arası BioNTech aşısı gelecek. Mart sonunda 4,5-5 milyona tamamlanmış olacak'
Koca: 'Bu ay 500-800 bin arası BioNTech aşısı gelecek. Mart sonunda 4,5-5 milyona tamamlanmış olacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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