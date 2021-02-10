Koca: "Bu ay 500-800 bin arası BioNTech aşısı gelecek. Mart sonunda 4,5-5 milyona tamamlanmış olacak"
10.02.2021 20:19 | Son Güncelleme: 10.02.2021 20:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Koca: "Bu ay 500-800 bin arası BioNTech aşısı gelecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Koca: "Bu ay 500-800 bin arası BioNTech aşısı gelecek. Mart sonunda 4,5-5 milyona tamamlanmış olacak."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu