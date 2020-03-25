Koca: "Biz ne kadar kendimizi izole etmeye zorlarsak bu süreç o kadar kısa sürer"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.
25.03.2020 20:26 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:29
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. (4)
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Kaynak: AA