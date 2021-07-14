Koca: "Birkaç istisna dışında aşı olma oranı düşük olan illerimizde vaka sayıları bir önceki haftaya oranla birkaç kat yükseliyor"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Koca: "Birkaç istisna dışında aşı olma oranı düşük olan illerimizde vaka sayıları bir önceki haftaya oranla birkaç kat yükseliyor."
Koca: "1. doz aşısı tamamlanan vatandaşlarımız için Sinovac aşısını olanlar 2. dozlarını 4 hafta sonra, BioNTech aşısı olanlar ise 2. dozlarını ilk dozdan 3 hafta sonra olabilir."
Kaynak: Anadolu Ajansı