Koca: "(BioNTech) Opsiyonel olarak 30 milyon doza kadar aşının sözleşmesinin detayları netleşmiş oldu"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. (8)

Koca: "(BioNTech aşısı) Üretimle ilgili bir sorun olduğunda sözleşmenin miktarınca sorumluluk taşıyabileceklerini belirten bir maddeyi koymaya karşılıklı razı olduk."

Koca: "(BioNTech) Opsiyonel olarak 30 milyon doza kadar aşının sözleşmesinin detayları netleşmiş oldu. Bu gece veya yarın en geç imzalanmış olur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu