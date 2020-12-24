Koca: "(BioNTech) Opsiyonel olarak 30 milyon doza kadar aşının sözleşmesinin detayları netleşmiş oldu"
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Koca: "(BioNTech) Opsiyonel olarak 30 milyon doza kadar aşının sözleşmesinin detayları netleşmiş oldu"

24.12.2020 20:39 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. (8)

Koca: "(BioNTech aşısı) Üretimle ilgili bir sorun olduğunda sözleşmenin miktarınca sorumluluk taşıyabileceklerini belirten bir maddeyi koymaya karşılıklı razı olduk."

Koca: "(BioNTech) Opsiyonel olarak 30 milyon doza kadar aşının sözleşmesinin detayları netleşmiş oldu. Bu gece veya yarın en geç imzalanmış olur."

Koca: '(BioNTech) Opsiyonel olarak 30 milyon doza kadar aşının sözleşmesinin detayları netleşmiş oldu'
Koca: '(BioNTech) Opsiyonel olarak 30 milyon doza kadar aşının sözleşmesinin detayları netleşmiş oldu'
Koca: '(BioNTech) Opsiyonel olarak 30 milyon doza kadar aşının sözleşmesinin detayları netleşmiş oldu'
Koca: '(BioNTech) Opsiyonel olarak 30 milyon doza kadar aşının sözleşmesinin detayları netleşmiş oldu'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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