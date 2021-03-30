Koca: "Biontec-Pfizer aşısının şu an Türkiye'ye geldiği doz miktarı 2,8 milyon oldu"
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Koca: "Biontec-Pfizer aşısının şu an Türkiye'ye geldiği doz miktarı 2,8 milyon oldu"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclis'inde parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları

TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclis'inde parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. (2)

Koca: "Biontec-Pfizer aşısının şu an Türkiye'ye geldiği doz miktarı 2,8 milyon oldu. Bir hafta 10 gün içinde de 4,5 milyona tamamlanmış olacak."

Sağlık Bakanı Koca: "Teravihler kapalı olmayacak. Bu noktada hassasiyet gösterilerek, tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek."

Sağlık Bakanı Koca: "(Aşı) sırası gelen, 'Ben Biontec aşısı olmak istemiyorum.' dediğinde, bir başka, Sinovac aşısı olabilir olacak. Bu anlamda sırası gelenin yaptırmama hakkı olacak."

Koca: 'Biontec-Pfizer aşısının şu an Türkiye'ye geldiği doz miktarı 2,8 milyon oldu'
Koca: 'Biontec-Pfizer aşısının şu an Türkiye'ye geldiği doz miktarı 2,8 milyon oldu'
Koca: 'Biontec-Pfizer aşısının şu an Türkiye'ye geldiği doz miktarı 2,8 milyon oldu'
Koca: 'Biontec-Pfizer aşısının şu an Türkiye'ye geldiği doz miktarı 2,8 milyon oldu'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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