Koca: "Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı olarak ikili ve hafta sonu eğitim dahil bütün alternatiflerin denenmesi, her haliyle okulların açık kalması...
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Koca: "Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı olarak ikili ve hafta sonu eğitim dahil bütün alternatiflerin denenmesi, her haliyle okulların açık kalması gerektiğini düşünüyoruz.
Koca: "Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı olarak ikili ve hafta sonu eğitim dahil bütün alternatiflerin denenmesi, her haliyle okulların açık kalması gerektiğini düşünüyoruz."
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri