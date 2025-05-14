Koca Bebek Joe filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Koca Bebek Joe filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Koca Bebek Joe filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Koca Bebek Joe filmini izleyecek olanların merak ettiği Koca Bebek Joe konusu nedir, Koca Bebek Joe oyuncuları kimler ve Koca Bebek Joe özeti gibi konuları inceliyoruz.

KOCA BEBEK JOE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Afrika'da yaşayan kocaman bir goril olan 'Joe', zoolog Gregg O'Hara tarafından kaçak avlanan avcılar tarafından öldürülmeden önce son anda kurtarılır. Kurtarıcıları, 'Joe'nun daha huzurlu bir hayat sürmesi adına onu beraberlerinde görmek isterler. Joe'nun yeni evi California'daki bir hayvan rezervi olacaktır.

Ancak Joe, onu çalıp kötü emelleri uğrunda satmak isteyen bir suçlu nedeniyle güvende değildir. Durumu fark eden Joe, Los Angeles şehrine kaçar. Şehri tehdit ettiği gerekçesiyle öldürülmeden önce, Joe'nun bir kez daha kurtarılması gerekmektedir.

Ron Underwood tarafından yönetilen Mighty Joe Young'ın başrollerinde Oscar'lı Charlize Theron ve Bill Paxton var.

Yönetmen Ron Underwood'ın üstlendiği filmin başrollerinde Bill Paxton , Charlize Theron , Rade Šerbedzija , Naveen Andrews , Peter Firth , Regina King ve David Paymer yer aldı. Yaratık kostümü oyuncusu John Alexander, bu versiyonda orijinalinden çok daha büyük olan baş karakteri canlandırdı.

Mighty Joe Young, 1949 yapımı aynı adlı filmden uyarlanan , dev bir dağ gorilinin kaçak avcıların tehdidinden korunması içinonu yetiştiren genç bir kadın ve bir zoolog tarafından bir yaban hayatı koruma alanına getirilmesini konu alan film , 1998 yılında çekildi.

Çekimlerin çoğu Wilmington, Kuzey Karolina ve çevresinde gerçekleşti. Sahnelerin çoğu USS North Carolina savaş gemisinin yakınında ve North Karolina Wilmington Üniversitesi kampüsünde çekildi.