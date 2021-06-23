Koca: "Bazı ülkelere karantina uyguluyoruz 14 gün olarak. 1 Temmuz itibarıyla bunu biraz daha detaylandırmış olacağız, belki bazı ülkelerde yasak...
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Koca: "Bazı ülkelere karantina uyguluyoruz 14 gün olarak. 1 Temmuz itibarıyla bunu biraz daha detaylandırmış olacağız, belki bazı ülkelerde yasak...

Koca: 'Bazı ülkelere karantina uyguluyoruz 14 gün olarak. 1 Temmuz itibarıyla bunu biraz daha detaylandırmış olacağız, belki bazı ülkelerde yasak...
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Sağlık

Koca: "Bazı ülkelere karantina uyguluyoruz 14 gün olarak. 1 Temmuz itibarıyla bunu biraz daha detaylandırmış olacağız, belki bazı ülkelerde yasak koymak da gerekebilir.

Koca: "Bazı ülkelere karantina uyguluyoruz 14 gün olarak. 1 Temmuz itibarıyla bunu biraz daha detaylandırmış olacağız, belki bazı ülkelerde yasak koymak da gerekebilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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Koca: "Bazı ülkelere karantina uyguluyoruz 14 gün olarak. 1 Temmuz itibarıyla bunu biraz daha detaylandırmış olacağız, belki bazı ülkelerde yasak... - Haberler
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