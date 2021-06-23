Koca: "Bazı ülkelere karantina uyguluyoruz 14 gün olarak. 1 Temmuz itibarıyla bunu biraz daha detaylandırmış olacağız, belki bazı ülkelerde yasak...

Koca: "Bazı ülkelere karantina uyguluyoruz 14 gün olarak. 1 Temmuz itibarıyla bunu biraz daha detaylandırmış olacağız, belki bazı ülkelerde yasak koymak da gerekebilir.