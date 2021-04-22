Koca: "Başarıyla yürütülen çalışmalar kimseye siyaseten kayıp yaşatmaz"

Sağlık Bakanı Fafrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fafrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fafrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fafrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. (3)

Koca: "Birileri Bilim Kurulumuzu hedef alarak, bilime saygısının olmadığını saldırganca haykırsa da buna siyasi karşılık vererek parçası olmayacağım."

Sağlık Bakanı Koca: "(İnsanlar ölüyor bunlar izliyor) demek önce bilim insanlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, hasta yakınlarımıza, kurallara uyarak mücadeleye katılan tüm vatandaşlarımıza hakaret etmektir. Başarıyla yürütülen çalışmalar kimseye siyaseten kayıp yaşatmaz. Mevcut yönetimin mücadelede başarılı olmak için gayret etmesi yönetime karşı siyasi hesapları olanları öfkelendirmemeli."

Kaynak: Anadolu Ajansı