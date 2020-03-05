Koca Ayak Filmi
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Koca Ayak Filmi

Koca Ayak filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Koca Ayak filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:49
Koca Ayak Filmi

Arvid, Kuzey Kutbu’nda yaşayan gelmiş geçmiş en kötü huylu yetidir. arifesinde hiç eline geçmemesi gereken bir listeye ulaşır. Ele geçirdiği listede onlarca yaramaz çocuğun adı vardır ve bu liste sayesinde Noel Baba’yı etkisiz hale getirip bir daha geri dönemeyeceği bir yere gönderir. Noel’in gelmesini dört gözle bekleyen küçük bir çocuk olan Finn Noel Baba’nın zor durumda olduğunu öğrenince hemen harekete geçer. Noel Baba’yı kurtarmak için yola zorlu bir mücadeleye atılan Finn’e bu süreçte güçlü ejderha Haldır yardım eder. Finn ve Haldor, Noel Baba’yı ve yaklaşmakta olan Noel’i kurtarmayı başarabilecek midir?

Yönetmen: Evan Tramel

Senaryo: Holly May Opee

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: A Yeti Stole Christmas

Yapımcı Firma: WOWNow Entertainment

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 86 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 07.06.2019


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Kaynak: InterSinema.com

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