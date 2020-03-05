Koca Ayak Filmi
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Arvid, Kuzey Kutbu’nda yaşayan gelmiş geçmiş en kötü huylu yetidir. Noel arifesinde hiç eline geçmemesi gereken bir listeye ulaşır. Ele geçirdiği listede onlarca yaramaz çocuğun adı vardır ve bu liste sayesinde Noel Baba’yı etkisiz hale getirip bir daha geri dönemeyeceği bir yere gönderir. Noel’in gelmesini dört gözle bekleyen küçük bir çocuk olan Finn Noel Baba’nın zor durumda olduğunu öğrenince hemen harekete geçer. Noel Baba’yı kurtarmak için yola zorlu bir mücadeleye atılan Finn’e bu süreçte güçlü ejderha Haldır yardım eder. Finn ve Haldor, Noel Baba’yı ve yaklaşmakta olan Noel’i kurtarmayı başarabilecek midir?
Yönetmen: Evan Tramel
Senaryo: Holly May Opee
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: A Yeti Stole Christmas
Yapımcı Firma: WOWNow Entertainment
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 86 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 07.06.2019
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Kaynak: InterSinema.com