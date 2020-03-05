Koca: "Avrupa'da her geçen gün ağırdan alınan tedbirler giderek bizi, ülkemizi risk altına sokmakta"
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Koca: "Avrupa'da her geçen gün ağırdan alınan tedbirler giderek bizi, ülkemizi risk altına sokmakta"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrasında açıklamalarda bulundu.

05.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:01
Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrasında açıklamalarda bulundu. (2)

Sağlık Bakanı Koca: "Çin'de kaynak bulan bu virüs Türkiye'ye bulaşmadı."

Koca: "(Koronavirüs) Bulaşıcılığı önlemek için vatandaşımız bu dönem yurt dışına mümkün mertebe çıkmasın, gidenler evde 14 gün kendisini izole etsin"

Sağlık Bakanı Koca: "Avrupa'da her geçen gün ağırdan alınan tedbirler giderek bizi, ülkemizi risk altına sokmakta."

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Koca: "Avrupa'da her geçen gün ağırdan alınan tedbirler giderek bizi, ülkemizi risk altına sokmakta"
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