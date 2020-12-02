Koca: "Aşılar geldiğinde önce Halk Sağlığı ve TİTCK laboratuvarlarınca ülkemize ithal edilen tüm aşılarda uygulanan incelemeler yapılacaktır."
02.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 02.12.2020 23:23
Koca: "Aşılar geldiğinde önce Halk Sağlığı ve TİTCK laboratuvarlarınca ülkemize ithal edilen tüm aşılarda uygulanan incelemeler yapılacaktır.
Koca: "Aşılar geldiğinde önce Halk Sağlığı ve TİTCK laboratuvarlarınca ülkemize ithal edilen tüm aşılarda uygulanan incelemeler yapılacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü