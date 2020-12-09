Koca: "Aşı kampanyası kapsamında vatandaşlarımıza bedelsiz verilecek, başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere sağlık kuruluşlarımızda yapılacak."
09.12.2020 19:45 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:45
Koca: "Aşı kampanyası kapsamında vatandaşlarımıza bedelsiz verilecek, başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere sağlık kuruluşlarımızda yapılacak.
Koca: "Aşı kampanyası kapsamında vatandaşlarımıza bedelsiz verilecek, başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere sağlık kuruluşlarımızda yapılacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü