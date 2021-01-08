Koca: "Acil Kullanım Onayı'nı takiben büyüklerimiz ve kritik görevdeki kişilerden başlayarak 18 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı aşılamayı...
08.01.2021 00:09 | Son Güncelleme: 08.01.2021 00:12
Koca: "Acil Kullanım Onayı'nı takiben büyüklerimiz ve kritik görevdeki kişilerden başlayarak 18 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz"
Koca: "Acil Kullanım Onayı'nı takiben büyüklerimiz ve kritik görevdeki kişilerden başlayarak 18 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan