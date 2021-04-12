Koca: "65 yaş üstü vatandaşların 1 Ocak itibarıyla toplam vaka içindeki oranı 17,7 iken şimdi yüzde 8,2. Aşılama sonrası neredeyse yarı yarıya düştü.
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Koca: "65 yaş üstü vatandaşların 1 Ocak itibarıyla toplam vaka içindeki oranı 17,7 iken şimdi yüzde 8,2. Aşılama sonrası neredeyse yarı yarıya düştü.

Anadolu Ajansı / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "65 yaş üstü vatandaşlarımızın yüzde 23,6'sı, aşısı tanımlandığı halde halen aşısını yaptırmış durumda değil."Koca: "Sağlık çalışanlarının hastanede yatanlar içindeki oranı yüzde 3,1 iken şu an 0,78.

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Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan aşı tepkisi: 65 yaş üstü vatandaşların arasından yüzde 23,6'sı ne yazık ki aşısını yaptırmadı
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan aşı tepkisi: 65 yaş üstü vatandaşların arasından yüzde 23,6'sı ne yazık ki aşısını yaptırmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "65 yaş üstü vatandaşlarımızın yüzde 23,6'sı, aşısı tanımlandığı halde halen aşısını yaptırmış durumda değil."

Koca: "Sağlık çalışanlarının hastanede yatanlar içindeki oranı yüzde 3,1 iken şu an 0,78. Yani beşte bir oranına inmiş durumda."

Koca: "Entübe vakalar içindeki 65 yaş üstü vatandaşların oranı yüzde 71'den yüzde 54,4'e indi, sağlık çalışanlarının oranı yüzde 1,1'den 0,15'e düştü"

Sağlık Bakanı Koca: "Aşının, 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına daha erken dönemde başlanıp yoğun yapıldığı için hem hastanede yatış hem yoğun bakım hem de entübe hastalar boyutuyla belirgin bir fayda sağladığını, bu noktada tanımlanmış kişilerin aşılarını yaptırma noktasında çok hassasiyet göstermeleri gerektiğini ifade etmek istiyorum."

Koca: '65 yaş üstü vatandaşların 1 Ocak itibarıyla toplam vaka içindeki oranı 17,7 iken şimdi yüzde 8,2. Aşılama sonrası neredeyse yarı yarıya düştü.
Koca: '65 yaş üstü vatandaşların 1 Ocak itibarıyla toplam vaka içindeki oranı 17,7 iken şimdi yüzde 8,2. Aşılama sonrası neredeyse yarı yarıya düştü.
Koca: '65 yaş üstü vatandaşların 1 Ocak itibarıyla toplam vaka içindeki oranı 17,7 iken şimdi yüzde 8,2. Aşılama sonrası neredeyse yarı yarıya düştü.
Koca: '65 yaş üstü vatandaşların 1 Ocak itibarıyla toplam vaka içindeki oranı 17,7 iken şimdi yüzde 8,2. Aşılama sonrası neredeyse yarı yarıya düştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran

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