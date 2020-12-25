Koca: "28 Aralık'tan itibaren yurt dışından hava yoluyla, 30 Aralık'tan itibaren kara yoluyla gelen her yolcu negatif PCR test sonucu ibraz edecek."
25.12.2020 20:29 | Son Güncelleme: 25.12.2020 20:32
Koca: "28 Aralık'tan itibaren yurt dışından hava yoluyla, 30 Aralık'tan itibaren kara yoluyla gelen her yolcu negatif PCR test sonucu ibraz edecek.
Koca: "28 Aralık'tan itibaren yurt dışından hava yoluyla, 30 Aralık'tan itibaren kara yoluyla gelen her yolcu negatif PCR test sonucu ibraz edecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü