Koca: "14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespiti yapıldı, 4603 yolcu ikametlerinde/kaldıkları otellerde izolasyona alındı."
22.12.2020 08:33 | Son Güncelleme: 22.12.2020 08:36
Koca: "14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespiti yapıldı, 4603 yolcu ikametlerinde/kaldıkları otellerde izolasyona alındı.
Koca: "14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespiti yapıldı, 4603 yolcu ikametlerinde/kaldıkları otellerde izolasyona alındı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ