Koca: "14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespiti yapıldı, 4603 yolcu ikametlerinde/kaldıkları otellerde izolasyona alındı."
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Koca: "14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespiti yapıldı, 4603 yolcu ikametlerinde/kaldıkları otellerde izolasyona alındı."

22.12.2020 08:33 | Son Güncelleme: 22.12.2020 08:36
Koca:

Koca: "14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespiti yapıldı, 4603 yolcu ikametlerinde/kaldıkları otellerde izolasyona alındı.

Koca: "14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespiti yapıldı, 4603 yolcu ikametlerinde/kaldıkları otellerde izolasyona alındı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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Şu an buradasınız: Koca: "14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespiti yapıldı, 4603 yolcu ikametlerinde/kaldıkları otellerde izolasyona alındı." | Haberler.com Güncel
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