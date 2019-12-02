Koca: "112 acil sağlık hizmetlerimiz iftihar edeceğimiz bir örgütlenmenin sonucudur"
112 Acil Ambulans Sisteminin 25. kuruluş yıl dönümü programı Tanıtım filmi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kürsüye çıkması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 112 Acil Ambulans Sisteminin 25.
02.12.2019 16:11 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:16
112 Acil Ambulans Sisteminin 25. kuruluş yıl dönümü programı
Tanıtım filmi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kürsüye çıkması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 112 Acil Ambulans Sisteminin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tanıtım programında konuştu. (1)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Koca: "112 acil sağlık hizmetlerimiz iftihar edeceğimiz bir örgütlenmenin sonucudur"