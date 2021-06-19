Koca: 1 milyon 538 bin 144 doz aşı yapıldı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, gün boyunca toplam 1 milyon 538 bin 144 doz aşı uygulandığını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, gün boyunca toplam 1 milyon 538 bin 144 doz aşı uygulandığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Saat 00.00'a kadar yapılan aşı sayısı: 1 milyon 538 bin 144 doz. Aşı ekibimiz 24 saat boyunca yine en çok şu kelimeyi kullandı: Sıradaki? (Az kelimeyle bu kadar çok şey daha iyi anlatılabilir mi?)" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı