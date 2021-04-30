Koç Üniversitesi "Triple Crown" unvanına sahip oldu
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Koç Üniversitesi "Triple Crown" unvanına sahip oldu

Koç Üniversitesi 'Triple Crown' unvanına sahip oldu
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

MBA Derneği (AMBA) ve Avrupa Kalite Geliştirme Sistemi (EQUIS) akreditasyonlarına sahip olan Koç Üniversitesi, Association to Advance Collegiate Schools of Business/İşletme Yüksek Okullarını Geliştirme Derneği'nden (AACSB International) aldığı akreditasyonla birlikte "Triple Crown"...

MBA Derneği (AMBA) ve Avrupa Kalite Geliştirme Sistemi (EQUIS) akreditasyonlarına sahip olan Koç Üniversitesi, Association to Advance Collegiate Schools of Business/İşletme Yüksek Okullarını Geliştirme Derneği'nden (AACSB International) aldığı akreditasyonla birlikte "Triple Crown" (Üçlü Akreditasyon) unvanına sahip oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İşletme Enstitüsü, küresel akreditasyon kuruluşu AACSB International'dan, akreditasyon alarak Türkiye'de "Triple Crown" unvanına sahip olan ilk ve tek akademik kuruluş oldu.

Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İşletme Enstitüsü, işletme okulları için uzun süredir hizmet veren küresel akreditasyon kuruluşu ve dünya çapında öğrenci, eğitimci ve işletmeleri birbirine bağlayan en büyük işletme eğitim ağı AACSB International'dan akreditasyon aldı. Koç Üniversitesi, bu akreditasyonla beraber dünyadaki işletme okullarının yüzde birinden daha azının sahip olduğu "Triple Crown"a ulaştı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve İşletme Enstitüsü Akademik Direktörü Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı, üniversite ekibinin her bir üyesinin çabaları sayesinde AACSB akreditasyonunu kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"ACCSB topluluğu tarafından tanınarak, akreditasyon sayımızı 3'e yükseltmiş bulunuyoruz. Bu sayede dünyadaki en iyi işletme okullarının sahip olduğu 3'lü akredite unvanına erişmenin onurunu yaşıyoruz. Bu akreditasyona ulaşmak, Koç Üniversitesi'nin öğretim, araştırma, müfredat geliştirme ve öğrenci kazanımı ve deneyimi gibi alanlar dahil olmak üzere eğitimde mükemmelliğin küresel standartlarda tanınması anlamına geliyor. Bu onura sahip olmamızda önemli katkıları olan öğretim üyelerimiz, idari personelimiz ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum."

Koç Üniversitesi, 2016 yılında işletme ve yönetim okulları için en kapsamlı kurumsal akreditasyon sistemi olarak tanımlanan AMBA tarafından akredite edilmişti. 2009 yılında aldığı EQUIS Akreditasyonu'nu da, 2017 yılında ikinci kez beş yıllığına yenilemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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