Koç Üniversitesi'nden yapay zeka burs programı
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Koç Üniversitesi'nden yapay zeka burs programı

Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zeka Araştırma Merkezi (KUIS AI Lab), teorik ve uygulamalı yapay zeka ve yapay öğrenme konularında araştırma yapmak üzere yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvurularını kabul etmeye başladı.

Koç Üniversitesi'nden yapay zeka burs programı
16.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:35

Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zeka Araştırma Merkezi (KUIS AI Lab), teorik ve uygulamalı yapay zeka ve yapay öğrenme konularında araştırma yapmak üzere yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvurularını kabul etmeye başladı.

Koç Üniversitesi açıklamasına göre, Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUIS AI Lab), bilimsel ve akademik faaliyetlere katkıda bulunmayı, yapay zeka alanında ileri düzeyde çalışmalar gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Merkezde, sanayi ve akademiye uzman yetiştirilmesi, aynı zamanda iş dünyasının problemlerini çözmeye yönelik çalışmaların yürütülmesi de hedefleniyor.

KUIS AI Lab, Yapay Zeka Burs Programı'na yapay zeka ve yapay öğrenme alanlarında teorik ve uygulamalı araştırma yapacak yüksek lisans ve doktora öğrencilerini bekliyor. Eğitimin ardından KUIS AI Lab'dan mezun olan adaylar, yakın gelecekte büyük değer yaratacak yapay zeka uygulamalarına hızlı bir şekilde katkı sağlayabilecek.

KUIS AI Lab, programa kabul edilip merkezde görev alacak öğrencilere burs olanakları sunuyor. Aylık standart bir ücretin yanı sıra performans bonusu, üst düzey konferanslara katılmak isteyenler için ek destekler, hesaplama alanında ihtiyaç olacak teknik ekipmanlar da öğrencilere sağlanacak. Ayrıca, konaklama ihtiyacı olacak öğrenciler için ek destek verilirken, özel sağlık sigortası da öğrencilere tanınan imkanlar arasında yer alacak.

Merkezde akademik alanda yapılan çalışmalarla Türkiye'de gerçekleşen yapay zeka araştırmalarını iyileştirmek, uluslararası saygınlığı olan yayınlarda ve projelerde yer almak, yapay zekayla ilgili alanlardaki uzman eksiğinin giderilmesine katkı, sanayiyle iş birliğinde kısa vadede verimliliği artırıcı çözümler üretmek, uzun vadede ise şirketlerin kendi çözümlerini üretebilecekleri elemanları yetiştirmek ve yeni şirket kurulumlarına destek olmak amaçlanıyor.

Derin öğrenme, pekiştirmeli öğrenme, temsil öğrenme, doğal dil işleme, robotik, bilgisayarlı görü, otonom sürüş, biyoinformatik, akıllı etkileşim, yorumlanabilirlik/açıklanabilirlik, multimedya işleme, sistem yazılımı ve daha birçok alan üzerinde araştırmalar yapılan söz konusu merkezde, halihazırda mühendislik, temel bilimler, tıp, ekonomi, işletme ve sosyal bilimler dallarında çalışan 30'dan fazla öğretim üyesi bulunuyor.

Başvuru şartları

Açıklamaya göre, merkeze, bilgisayar bilimi, hesaplamalı bilimler, bilgisayar mühendisliği elektrik ve elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, makine mühendisliği, kontrol mühendisliği, kimya ve biyoloji mühendisliği, matematik, istatistik, bilişim, hesaplamalı fizik bölümlerinden lisans veya yüksek lisans dereceleri olan adaylar başvuru yapabilecek.

Kuvvetli lineer cebir, çok değişkenli analiz, olasılık/istatistik altyapısı, güçlü programlama becerileri, iyi GRE kantitatif skoru olan, iyi derecede İngilizce bilen, güçlü görüşme ve yazılı sınav performansı konusunda nitelikli adaylar öncelikli olarak değerlendirmeye alınacak.

Başvuru süreci ilgili tüm ayrıntılara "https://gsse.ku.edu.tr/basvuru/basvuru-kosullari/" internet adresinden ulaşma imkanı bulunuyor.

Kaynak: AA

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