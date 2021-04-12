Koç Üniversitesi'nden profesyonellere yönelik yüksek lisans programları
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Koç Üniversitesi'nden profesyonellere yönelik yüksek lisans programları

Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi
Koç Üniversitesi'nden profesyonellere yönelik yüksek lisans programları

Koç Üniversitesi, profesyonellere yönelik yüksek lisans programlarıyla hızla gelişen uzmanlık alanlarında ileri düzeyde eğitim imkanı sunuyor.

Koç Üniversitesi, profesyonellere yönelik yüksek lisans programlarıyla hızla gelişen uzmanlık alanlarında ileri düzeyde eğitim imkanı sunuyor.

Üniversite açıklamasına göre, öğrencilere yönelik sunulan programlar, katılımcıları bilinçli kararlar almaya hazırlamak üzere akademik bilgiyi iş dünyasındaki uygulamalarla harmanlıyor ve öğrencilere kariyer ufukları açıyor.

Koç Üniversitesi'nin, 2021-2022 profesyonel yüksek lisans programlarına başvurmayı düşünenlere yönelik düzenlediği online tanıtım 14 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Çalışanlara yönelik tasarlanan ve profesyonel iş hayatına önemli bir yatırım olarak öne çıkan yüksek lisans programları arasında; Veri Bilimi, Siber Güvenlik, Kamu Hukuku ve Özel Hukuk, Uygulamalı Kamu Politikaları ve Klinik Psikoloji'nin yanı sıra Uluslararası İşletme Yüksek Lisans Programı, Küresel Sağlık ve İmmünoloji de yer alıyor. Programa katılan öğrenciler iş hayatında rakiplerini arkalarında bırakacak pratik iş becerileri kazanırken, hayat boyu Koç Üniversitesi'nin geniş mezun ağının da parçası haline geliyor.

Programlar için düzenlenecek özel tanıtım gününe katılmak için "https://www.ku.edu.tr/professional-masters-programs/" linki üzerinden kayıt formu dolduran katılımcılara ilgilendiği programla ilgili "zoom linki" iletilecek. Program 14 Nisan Çarşamba günü saat 18: 00'de Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan'ın açılışıyla başlayacak ve daha sonra her programın koordinatörünün sunumlarıyla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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