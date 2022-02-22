Koç Üniversitesi'nde hastaların tedavi sonrası nasıl göreceğini deneyimleyebildiği aygıt geliştiriliyor

Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Hakan Ürey ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Afsun Şahin, hastaların tedavi sonrası nasıl göreceğini gösteren "Katarakt Ameliyatları Öncesi Kullanım İçin Holografik Görme Testi Cihazı Geliştirilmesi" projesini yürütüyor.

Koç Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, proje ile Ürey ve Şahin, Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) tarafından verilen 2 milyon avroluk "EIC Geçiş" desteğini almaya hak kazandı.

EIC, "Geçiş" desteğini daha önce bir "Kılavuz" veya Avrupa Araştırma Konseyi Kavram Geliştirme (ERC Proof of Concept) projesine sahip olan ve projenin çıktılarını ticarileştirebilmek için gerekli adımları atıp buluşunu kullanıcılara ulaştırabilecek araştırmacılara veriyor.

Prof. Dr. Hakan Ürey ve Prof. Dr. Afsun Şahin'in disiplinler arası iş birliği çerçevesinde birlikte yürüttüğü "Katarakt Ameliyatları Öncesi Kullanım İçin Holografik Görme Testi Cihazı Geliştirilmesi" projesi kapsamında alınan EIC Geçiş desteğiyle farklı lens opsiyonları kullanıldığında hastaların görmelerinde nasıl bir iyileşme olacağını ve ameliyat sonrası ne tür görme bozuklukları yaşanabileceğini önceden gösteren bir cihazın geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu alanda dünyada bir ilk olan cihaz aracılığıyla holografik görüntü oluşturma tekniği sayesinde tek gözle bile 3 boyutlu görüntü oluşturulabiliyor. Ayrıca, kataraktın yarattığı "buzlu cam ardından bakma" etkisine rağmen hastaların retinasında net bir görüntü oluşturulabiliyor. Teknoloji ve tıbbın kesiştiği disiplinler arası alanda geliştirilen projenin klinik çalışmaları Türkiye, Almanya ve İtalya'da gerçekleştirilecek.

Holografik görme testi cihazı, katarakt hastaları ile gözünde katarakt olmayan ama gözlük de kullanmak istemeyen 50 yaş üzeri kişiler için önem taşıyor. Hastalar, cihaz sayesinde ameliyat sonrası nasıl göreceklerini önceden deneyimleyerek uygun lensi seçmenin yanı sıra ameliyat kararını da daha rahat alabilecek.

Daha önce Türkiye'den bir projeye verilmiş olan destek, Horizon 2020 programının devamı niteliğindeki AB'nin araştırma ve inovasyon için "Ufuk Avrupa Programı" kapsamında Koç Üniversitesi tarafından alınan ilk EIC hibesi oldu.

Sağlanacak fon, Avrupa İnovasyon Konseyi'nin araştırma ekiplerine "çığır açan bir teknolojiyi araştırmak veya geliştirmek" için destek sunan "Geçiş" programı aracılığıyla finanse edilmek üzere onaylandı. Daha önce Prof. Dr. Hakan Ürey'in "Artırılmış Gerçeklik ve 3 Boyutlu Uygulamalar İçin Yeni Görüntüleme ve İzleme Teknolojileri" adlı projesi, 2013'te, 2,5 milyon avro ile Türkiye'den ERC tarafından desteklenen ilk mühendislik projesi olmuştu. Ürey, daha sonra üç kez de "Kavram Kanıtlama" (Proof Of Concept) desteğine layık görülmüştü. Bu projenin son ayağında Ürey ile yine Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Şahin birlikte çalışarak göz takip sistemi, yazılım sistemi gibi projenin teknolojik kısımlarını geliştirmiş ve klinik çalışmalarını başlatmışlardı.

Türkiye'den EIC desteği kazanan ikinci proje olan Ürey ve Şahin'in projesi, 3 yıl süre ile desteklenecek. Türkiye'den Koç Üniversitesi ve CY Vision AŞ, Almanya'dan Friedrich-Alexander Üniversitesi ve İtalya'dan San Raffaele Üniversitesi Hastanesi'nin proje ortağı olduğu "Katarakt Ameliyatları Öncesi Kullanım İçin Holografik Görme Testi Cihazı Geliştirilmesi" projesi kapsamında 3 hastanede katarakt hastaları ile klinik testler yapılacak ve geliştirilen teknolojinin ticarileştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulacak.