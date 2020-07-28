Koç Üniversitesi Hastanesi'nden "Online" arkadaşım diyabet kampı
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Koç Üniversitesi Hastanesi'nden "Online" arkadaşım diyabet kampı

"Arkadaşım Diyabet" Çocuk ve Aile Kampları, bu yıl 16-21 Ağustos tarihleri arasında online platformlarda ÖĞREN/PAYLAŞ/GÜLÜMSE sloganı ile gerçekleştirilecek.

Koç Üniversitesi Hastanesi'nden
28.07.2020 11:44 | Son Güncelleme: 28.07.2020 11:55

Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bölümü doktorlarından Prof. Dr. Şükrü Hatun'un öncülüğünde düzenlenen kampın açılışını Sunay Akın yapacak. 6 gün sürecek etkinliklerde her gün farklı bir uzman, en güncel bilgileri içeren söyleşilerle diyabetli çocuklar ve aileleriyle buluşacak.

Diyabetli çocukların ve ailelerinin diyabetle arkadaş olmalarını, yeni bir "normal" yaratarak umutla yaşamlarına devam etmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen 'Arkadaşım Diyabet' Diyabetli Çocuklar Kampı bu yıl katılımcıları ile online platformlar üzerinden bir araya gelecek.

Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrin Bölümü ve Diyabet Kliniği ile Diyabetli Çocuklar Vakfı tarafından hayata geçirilen kamp, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle bu yıl 16-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında "Online" olarak, Microsoft Teams ve Instagram üzerinden düzenlenecek. 5.000 kişiye ulaşması hedeflenen kampta, 6 gün boyunca birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikler gerçekleştirilecek. Açılışını Sunay Akın'ın yapacağı ve Diyabet Kampları ve Çocukların Yaşamı Üzerine Etkileri konusunda bilgi aktarılacak kampta ilk gün O ses " Arkadaşım Diyabet" Konseri ile eğlenceli dakikalara sahne olacak.Yine etkinlikle kapsamında katılımcılar video, resim, soru ve paylaşımlarında bulunacağı kampın ülke çapında bir etkileşim yaratması bekleniyor. Kampta çocukların ve ailelerin diyabetle arkadaş olmaları, yeni bir "normal" yaratarak umutla yaşamlarına devam etmeleri, en güncel bilgileri edinmeleri amaçlanıyor.

Kamp programında; Tip 1 Diyabetlilerle Bilinçli Farkındalık Seansları, Kampla Hayatı Değişen Aileler Konuşuyor, Tip 1 Diyabetli Sporcuların Yaşamları ve Deneyimleri, Mutfak Atölyesi gibi çok önemli konular ele alınacak.

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