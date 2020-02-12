Koç Üniversitesi Hastanesi'nde "Özel Hastane Sınıfı" açıldı

12.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:12

Koç Üniversitesi Hastanesi'nde, hastanede uzun süreli tedavi gören çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri amacıyla "Özel Hastane Sınıfı" açıldı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Öğretmenim Elimi Tut" projesi kapsamında açılan 10. Özel Hastane Sınıfı, Koç Üniversitesi Hastanesi'nde hizmete başladı.

Açılış törenine, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt, Koç Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Erdal M. Aksoy, Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cansın Saçkesen, Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk Psikoloğu ve proje danışmanı Aslıhan Özcan ile diğer ilgililer katıldı.

Törende konuşan Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Yeşilyurt, Milli Eğitim Bakanlığının 2023, 2053 ve 2071 eğitim vizyonları doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yüksek ideallerimiz ve mevcut şartlar var. Yüksek ideallerimizi gerçekleştirmek için mevcut şartları da en iyi şekilde ortam hazırlayarak geliştirmek gerekiyor. Burada her şeyin başı sevgi. Sevgiyle yoğrulan her işin güzel olacağına inanıyoruz biz. Buradan yola çıkarak özellikle bu başlayan işin, hastanede eğitim hizmetlerinin en iyi ve verimli şekilde devam ettirilebilmesi için topyekun bir seferberlik başladı. İstanbul ilimizde şu anda 9 ilçede 10. hastane sınıfı açılmış oldu. Bunun sayısı da artacaktır inşallah. Bu çocuklar bizim için özel çocuklardır. Şu anda hastalık nedeniyle örgün öğretime gidemeyen çocuklarımızın mutlaka elinden tutulması gerekiyor. Biz her ortamda, nerede olursa olsun Milli Eğitim olarak bu konuları destekliyoruz, yeter ki bize yer verilsin. Bu anlamda gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

Prof. Dr. Saçkesen de bu projenin yıllar öncesinden bir hayal olarak ortaya konulduğunu ve Özcan sayesinde çok hızlı gerçekleştiğini belirtti.

Bir vakıf üniversitesine bağlı eğitim ve araştırma hastanesinde ilk kez bir hasta sınıfı açıldığını dile getiren Saçkesen, şöyle devam etti:

"Bu da bizim için bir ilk ve gurur. Öte yandan bu tür sınıflar daha çok onkoloji hastaları için açılırken, burada kronik hastalara yönelik hizmet verecek. Ki 24 yataklı sınıfın bulunduğu serviste de her türlü hasta yatıyor. Sadece organ nakli değil, bunların yanında kronik akciğer, karaciğer, son dönemde enfeksiyon hastaları yatıyor. Bütün bu hastalar buradan yararlanacak. Sanatla ilgili de özellikle atölyeler de olacak. Bu gerçekten büyük bir gurur kaynağı."

"Çocukların duygusal ve sosyal olarak da pek çok ihtiyaçları oluyor"

Proje danışmanı Aslıhan Özcan da kronik hastalığı olan çocukların ülkede çok uzun zamandır kişilerin bireysel olarak yürüttüğü çalışmalarla eğitim almaya çalıştığını fakat Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile birlikte el ele verip projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Özcan, bunun örneklerinin yurt dışında çok fazla olduğunu belirterek, "Kronik hastalar çok uzun dönem hastanede kalabiliyorlar. Bu süreçte aslında duygusal ve sosyal olarak da pek çok ihtiyaçları oluyor. Bu ihtiyaçların da karşılanması çocuğun bütüncül olarak iyileştirilmesi için çok önemli. O yüzden de biz bunu yapmaya motive olduk." dedi.

Daha önce çocukların sınıflarına devam edemediği için sınıfta kalmış işlemi gördüğünü artık bu sınıflarda eğitimlerine devam edecekleri için böyle bir durumun söz konusu olmayacağını aktaran Özcan, buralarda eğitim verecek öğretmenlerin de bazı eğitimlerden geçirilmesinin ardından görev yaptığını sözlerine ekledi.

Hasta sınıfında eğitim alan ve Wilson hastalığıyla mücadele eden 4. sınıf öğrencisi Zelal Koç'un annesi Ruşen Koç da kızının 17 aylıkken teşhis aldığını belirterek, o tarihten sonra Wilson ile yaşamaya başladıklarını söyledi.

İlk dönem kızının takdir alarak eğitimini tamamladığını ancak sömestr tatilinde rahatsızlandığı için hastaneye yatışının yapıldığını aktaran Koç, "Bu defa ne kadar bir süre okuldan ayrı kalacak onu da bilmiyoruz. Böyle bir yerin açılması onun için çok iyi. Çok büyük bir avantaj hem tedavimizi göreceğiz hem de derslerden geri kalmayacağız." diye konuştu.

Sınıfta eğitim alan Zelal Koç da "Burada hep etkinlikler yapılıyor. Sınıf çok güzel süslenmiş. Çok memnunum hem derslerden çok da geri kalmış olmam hem de yatakta yatmaktansa burada ders işlemek daha güzel." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA