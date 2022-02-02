Koç Üniversitesi Hastanesi bünyesinde Klinik Araştırmalar Ünitesi açıldı

Koç Üniversitesi Hastanesi bünyesinde, çağdaş standartlara uygun, araştırmacıya her türlü uzmanlık ve danışmanlıkla destek sağlayan, yüksek kaliteli klinik araştırmaların yürütülmesini amaçlayan "Klinik Araştırmalar Ünitesi" açıldı.

Koç Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vehbi Koç Vakfı (VKV) Sağlık Kuruluşları çatısı altında yer alan hastane, Klinik Araştırmalar Ünitesi'ni hayata geçirdi.

Ulusal ve uluslararası düzeyde farklı disiplinlerden araştırmacılar ile en yüksek kalitede klinik araştırma sağlayacak uzmanlardan oluşan bir ağ oluşturmayı hedefleyen ünitede, tek kişilik 7 gönüllü odası, laboratuvar, ilaç hazırlama alanı, eczane, dinlenme ve yemek alanları, personel odaları ve arşiv bulunuyor.

Alanında uzmanlaşmış araştırma personelinin bulunduğu ünite, klinik ve biyomedikal cihaz çalışmaları için araştırma ekosistemi sunuyor.

Ünitenin açılışı nedeniyle düzenlenen törene, VKV Sağlık Kuruluşları CEO'su Dr. Erhan Bulutcu, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Dilege, Klinik Araştırmalar Ünitesi Direktörü Prof. Dr. İhsan Solaroğlu ve Mayo Clinic'ten Prof. Dr. Rahmi Öklü katıldı.

"Laboratuvarlarımızı hastanelerimizin kalbine kurduk"

Törende konuşan Dr. Erhan Bulutcu, klinik hizmetler dışında, eğitim ve araştırmada da önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

Sağlık kampüsünü 2014'te hizmete açtıklarını belirten Bulutcu, şöyle devam etti:

"Topkapı kampüsümüzde araştırmaya verdiğimiz önemi göstermek için laboratuvarlarımızı hastanelerimizin kalbine kurduk. Klinik hizmetler dışında bütün disiplinlerarası mekansal bariyerleri ortadan kaldırarak, bütüncül bir yaklaşımla sadece klinik hizmetlerde değil, eğitim ve araştırmada da bir takım ruhuyla önemli başarılar elde etmek hedefimizdi. Bu hedeften yola çıkarak, 7 yılda hastanelerimizde 1 milyonu aşkın hastamız klinik hizmetlerden faydalandı."

Mikrobiyoloji, genetik ve patoloji laboratuvarının yanı sıra "İleri Düzey Eğitim ve Simülasyon Merkezi"ni kurduklarını anlatan Bulutcu, son olarak da Avrupa Birliği'nin Organ Nakli İmmünoloji Laboratuvarı'nın hizmete açıldığını anımsattı.

Bulutcu, yatarak ya da ayakta tedavi şeklinde hastalara hizmet verecek Klinik Araştırmalar Ünitesi'nin, uluslararası, etik ve güvenilir bir merkez olacağını dile getirdi.

Laboratuvarda üretilen bilgi hasta yatağına ulaşacak

Klinik Araştırmalar Ünitesi Direktörü Prof. Dr. İhsan Solaroğlu, üniversitenin laboratuvarlarında üretilen bilginin hızla hasta yatağına ulaşacak teknolojileri geliştirme konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Geçen yıl üniversitenin 210 milyon liranın üzerinde dış kaynaklı fon alarak araştırmalarını taçlandırdığını belirten Solaroğlu, şunları kaydetti:

"Avrupa Araştırma Konseyi'nin ERC adı verilen ve Nobel'e giden yolda ilerleyen bilim insanlarını desteklediği projelerde de Koç Üniversitesi, Türkiye'de en fazla ERC projesinin yürütüldüğü sadece mühendislik alanında değil, sosyal alanlar ve fen bilimlerinde de önemli bir üniversite konumuna gelmiştir. Biz araştırmalarımızı iyi bir araştırma misyonuyla kurulmuş tıp fakültesine eklemlendirerek, Türkiye'de de özellikle biyomedikal alanda dünya seviyesinde katkıda bulunmayı amaçlıyoruz."