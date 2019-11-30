Koç - Unicredit iş ortaklığı sona erdi
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Koç - Unicredit iş ortaklığı sona erdi

30.11.2019 11:13 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:13
Koç - Unicredit iş ortaklığı sona erdi

UniCredit ve Koç Topluluğu, Yapı Kredi ve Koç Finansal Hizmetler'deki payların devirleri ile aralarındaki ortaklık sözleşmesinin feshini kapsayan anlaşmaları imzaladı.


Koç Topluluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Koç Topluluğu – UniCredit iş ortaklığı sona ererken, Yapı Kredi'deki ortaklık yapısı da yeniden düzenlenecek. UniCredit ve Koç Topluluğu'nun yüzde 50-yüzde 50 ortak olduğu Koç Finansal Hizmetler'in tüm hisseleri Koç Topluluğu'na geçecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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