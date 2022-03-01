Koç Topluluğu, teknoloji ve inovasyon alanında cinsiyet eşitliği için seferberlik başlattı

Koç Holding'in Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Forumu'ndaki küresel liderliği doğrultusunda Koç Topluluğu şirketleri, teknoloji ve inovasyon alanında toplumsal cinsiyet eşitliği için seferberlik başlattı.

Koç Topluluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, Aygaz, Arçelik, Ford Otosan, Koçfinans, Tofaş, Tüpraş, TürkTraktör ve Yapı Kredi, Koç Holding öncülüğünde, gelecek 5 yıl boyunca teknoloji ve inovasyonda kadın ve kız çocuklarına yönelik fırsat eşitliğinin sağlanması için çalışacağını taahhüt etti.

Şirketler, toplumsal dönüşümü hızlandırmak için gençlere odaklanan bir yaklaşımla ilköğretim, lise ve üniversitede okuyan kız öğrencilerin teknoloji ve inovasyon alanına yönelmeleri ve bu alanda güçlenmeleri için de çalışacak.

Şirketler, taahhütlerine ulaşmak için ilk etapta çalışanlarına, çalışanlarının ailelerine, iş ortaklarına, ilköğretim, lise ve üniversite çağındaki gençlere ve girişimci kadınlara yönelik 30'a yakın program ve projeyi hayata geçirecek. Bu kapsamda kamu, üniversite, sivil toplum ve sosyal girişim iş birlikleri ile eğitim içerikleri oluşturulacak, model uygulamalar geliştirilecek, kadınlar ve kız çocuklarına yönelik mentorluk programları gerçekleştirilecek. Projeler kapsamında gençlerin yanı sıra bayi ağını kapsayan ekosistemlerine ve kadın girişimcilere de ulaşacak toplumsal programlar ile 5 yılda toplam 500 bin kişiye erişilmesi hedefleniyor.

"Şirketlerimizin taahhütlerinde toplumun dönüşümüne katkı sağlayacak projeler yer alıyor"

Koç Topluluğu, söz konusu seferberliği Koç Holding YouTube kanalından canlı yayınlanan toplantıyla duyurdu.

Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl ev sahipliği yaptığı toplantıya Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Koçfinans Genel Müdürü Yeşim Pınar Kitapçı, Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu ve TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner katıldı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl, "Şirketlerimizin taahhütlerinde hem sayısal hedefler hem de çalışma arkadaşlarımızın, iş ortaklarımızın ve toplumun dönüşümüne katkı sağlayacak projeler yer alıyor." ifadesini kullandı.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini iş yapış şekillerine dahil etmek ve toplumsal dönüşüme öncü olmak için kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayan Kızıl, şunları kaydetti:

"Hayallerinde inovasyon ve teknoloji alanında meslekler olan kadınlar ve kız çocuklarının, bu hayallerini önce hedeflere, sonra da gerçeğe dönüştürme yolculuklarına ortak olacağız. Şirketlerimizin taahhütlerinde hem sayısal hedefler hem de çalışma arkadaşlarımızın, iş ortaklarımızın ve toplumun dönüşümüne katkı sağlayacak projeler yer alıyor. Teknolojinin tasarımı, üretimi ve yönetiminde çalışacak kadın havuzunu genişletmemiz, halihazırda bu alanda çalışan kadınlara da eşit fırsatlar sağlayan bir çalışma ortamı yaratmamız giderek daha fazla önem taşıyor. Hiç şüphesiz ki dünyanın teknolojiye, teknolojinin ise eşitlikçi bir bakış açısına ihtiyacı var."

Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu da "Projelerimiz, hedeflerimiz ve taahhütlerimiz ile Action Coalition gibi küresel ölçekte bir inisiyatifte yer almak ve çözümün parçası olmak için hep birlikte çalışmak oldukça heyecan verici. Arçelik olarak toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını paydaşlar arasında yaygınlaştırmak, farkındalığı artırmak, kadın istihdamını artırmak ve onları kariyerleri boyunca desteklemek için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Teknoloji ve inovasyon alanındaki cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele edeceğiz"

Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel ise Aygaz olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bugüne kadar yürüttükleri çalışmaları teknoloji ve inovasyonda toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunacak taahhütlerle daha da yukarıya taşıyacaklarını belirtti.

Tezel, "60 yıldır toplumun her kesimine hizmet götüren bir marka olarak, nesiller boyu eşitlik yaklaşımıyla teknoloji ve inovasyon alanındaki cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele edeceğiz. Aygaz olarak böylesine önemli bir konuda dönüşüme liderlik eden şirketlerden biri olmaktan büyük gurur ve heyecan duyuyoruz. Başarılarına şahit olduğumuz her kız çocuğu ve kadın, daha fazlasını gerçekleştirmek konusundaki kararlılığımızın ve başarımızın bir göstergesi olacak." ifadelerini kullandı.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Otosan olarak uzun yıllardır eşitlik yolunda dirayetli bir şekilde ilerlediklerini aktararak, otomotiv sektöründeki dijital dönüşümün gücünü arkalarına alarak tedarikçileri ve bayileri ile birlikte sektörde teknoloji ve inovasyon alanında çalışan kadın sayısını artırmak için çalışacaklarını kaydetti.

Koçfinans Genel Müdürü Yeşim Pınar Kitapçı, şirket olarak cinsiyet eşitliğini benimsediklerini belirterek, "Teknoloji ve inovasyon alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini benimseyen, bu alanlarda istihdam edilen kadın sayısını artırarak toplumsal gelişimi destekleyen, sektöründe öncü bir şirketiz. Çalışanlarının yarısını kadınların oluşturduğu şirketimizde çeşitliliğin her açıdan zenginlik getirdiğini, farklı bakış açılarının alınan kararların kalitesini artırdığını ve iş sonuçlarına olumlu yansıdığını somut olarak yaşayarak gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Enerji sektöründe kadın istihdam oranının yüzde 50 seviyesine geldiği gün 'işte başardık' diyebileceğiz"

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu ise şunları kaydetti:

"'Eşitlik için Enerjimiz Bitmez' diyerek çıktığımız yolda kapsayıcılığı, eşitliği ve çeşitliliği destekleyen örnek, öncü bir iş ortamı oluşturmak, toplumda bu alanda farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalarımızı uzun yıllardır sürdürüyoruz. Geleceğin yetkinleriyle donatılmış kız çocuklarının yetişmesine, kadınların güçlenmesine rehberlik edecek Nesiller Boyu Eşitlik Forumu Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu'nun bir parçası olmaktan son derece gurur duyuyoruz. Tüpraş olarak hazırladığımız projelerle kadınların, kız çocuklarının teknoloji ve inovasyon ekosistemine erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Enerji sektöründe kadın istihdam oranının yüzde 50 seviyesine geldiği gün 'işte başardık' diyebileceğiz."

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner de TürkTraktör olarak faaliyet gösterdikleri sektör ve etki alanlarını geleceğe hazır hale getirmek adına dönüşümlere öncülük etmeyi amaçladıklarını, bu anlayışla önümüzdeki 5 yıl içerisinde teknoloji ve inovasyon alanında hayata geçirecekleri projeler ve kuracakları iş birlikleri ile staj-istihdam fırsatları ve gelişim programları aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının güçlenmesi yolunda kararlı biçimde çalışmayı taahhüt ettiklerini bildirdi.

Kadın çalışan oranlarını artırmaya yönelik hedefler

Verilen bilgiye göre, ölçeklerinin büyüklüğü ile toplumun tüm katmanlarını etkileyen bir dönüşümü başlatma kapasitesine sahip olan 8 Koç Topluluğu şirketinin taahhütleri; sektörleri itibarıyla otomotiv, dayanıklı tüketim, enerji ve finans sektörlerini yakından ilgilendiriyor.

Otomotiv sektöründe iç dönüşümü sağlamak üzere Koç Topluluğu şirketlerinin teknoloji ve inovasyon alanında kadın çalışan oranlarını artırmaya yönelik hedefleri şöyle:

"Ford Otosan teknoloji ve inovasyon alanlarında çalışan kadın oranını yüzde 18'den yüzde 30'a yükseltmeyi hedefliyor. Tofaş, teknoloji ve inovasyon alanlarında çalışan kadın oranını yüzde 18'den yüzde 30'a yükseltmeyi taahhüt ediyor. Taahhütlerine yönetim kademelerini de dahil eden Tofaş, bu alandaki kadın yönetici oranını da yüzde 13'ten yüzde 20'ye çıkarmak için çalışacak. TürkTraktör, teknoloji ve inovasyon alanlarında çalışan kadın oranını yüzde 36'dan yüzde 50'ye, geleceğin teknoloji ve inovasyon profesyonellerini yetiştirmek için staj programlarındaki kız öğrenci oranını ise yüzde 50'ye çıkarmayı taahhüt ediyor."

Dayanıklı tüketim sektöründe faaliyet gösteren Arçelik'in taahhütleri, "Şirket, tüm küresel operasyonlarında STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanında çalışan kadın oranını yüzde 16'dan yüzde 35'e yükseltmeyi hedefliyor. Arçelik, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde 100 bin kız öğrenciye teknoloji-tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım dersleri vermekten, 2026'ya kadar küresel ölçekte düzenlenen girişimcilik programları aracılığıyla 5 bin kadına ulaşmaya ve kadın girişimlere 4 milyon dolar fon aktarılmasına aracılık etmeye kadar çeşitli toplumsal programlara imza atmayı taahhüt ediyor. Arçelik, ayrıca 17-23 yaş arasındaki kadın mühendislerin AR-GE ve inovasyon alanında kariyer gelişimini desteklemek amacıyla 'Sen Mühendissin Bizimlesin' adlı programını 2026 yılına kadar Romanya, Pakistan ve Güney Afrika'da yaygınlaştıracak." olarak belirlendi.

Grubun söz konusu taahhütlerinin yanı sıra bayiler ve teknik servisleri kapsayan ekosistem hedeflerinden enerji sektörünün iç dönüşümü ve topluma yönelik taahhütlerine ve finans sektöründe iç dönüşümü sağlayacak taahhütlere kadar birçok taahhüttü bulunuyor.