Koç'tan 23 Nisan mesajı: Kendimizde dersler çıkarmalıyız Koç Holding YKB Ömer Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığı mesajda, "Karşı karşıya olduğumuz bu olağanüstü günlerde, o çok daha zorlu dönemleri ve bilhassa da milli mücadele ruhunu daha iyi anlayıp, kendimize dersler çıkarmalıyız kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Koç Holding YKB Ömer Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığı mesajda, "Karşı karşıya olduğumuz bu olağanüstü günlerde, o çok daha zorlu dönemleri ve bilhassa da milli mücadele ruhunu daha iyi anlayıp, kendimize dersler çıkarmalıyız kanaatindeyim" ifadelerini kullandı. Kaynak: Dunya.com