Koç'tan 23 Nisan mesajı: Kendimizde dersler çıkarmalıyız
Koç Holding YKB Ömer Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığı mesajda, "Karşı karşıya olduğumuz bu olağanüstü günlerde, o çok daha zorlu dönemleri ve bilhassa da milli mücadele ruhunu daha iyi anlayıp, kendimize dersler çıkarmalıyız kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.
24.04.2020 10:49 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:49
Koç Holding YKB Ömer Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığı mesajda, "Karşı karşıya olduğumuz bu olağanüstü günlerde, o çok daha zorlu dönemleri ve bilhassa da milli mücadele ruhunu daha iyi anlayıp, kendimize dersler çıkarmalıyız kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com