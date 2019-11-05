Koç: "Kazandığımız haftanın hakemleri bir sonraki hafta veya bir iki hafta maç alamıyorlar" -...
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfında yapılan olağanüstü genel kurul sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.
05.11.2019 19:43 | Son Güncelleme: 05.11.2019 19:48
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfında yapılan olağanüstü genel kurul sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.
Kaynak: AA
VİDEO: Koç: "Kazandığımız haftanın hakemleri bir sonraki hafta veya bir iki hafta maç alamıyorlar" -...