Koç: "Kazandığımız haftanın hakemleri bir sonraki hafta veya bir iki hafta maç alamıyorlar" -...

Koç: "Kazandığımız haftanın hakemleri bir sonraki hafta veya bir iki hafta maç alamıyorlar" -...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfında yapılan olağanüstü genel kurul sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

05.11.2019 19:43 | Son Güncelleme: 05.11.2019 19:48
Koç:

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfında yapılan olağanüstü genel kurul sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kaynak: AA

VİDEO: Koç: "Kazandığımız haftanın hakemleri bir sonraki hafta veya bir iki hafta maç alamıyorlar" -...
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