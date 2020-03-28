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Koç Holding toplum sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor

Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, koronavirüs salgınına ilişkin, "Bu dönemde gelişmeleri yakından takip edip, değerlendirip, yönlendirmek üzere Koç Holding'de bir Kriz Yönetim Merkezi kurduk. Burada Topluluğumuz genelinde uygulanacak ana prensipleri belirledik.

28.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:58
Koç Holding toplum sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor

Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, koronavirüs salgınına ilişkin, "Bu dönemde gelişmeleri yakından takip edip, değerlendirip, yönlendirmek üzere Koç Holding'de bir Kriz Yönetim Merkezi kurduk. Burada Topluluğumuz genelinde uygulanacak ana prensipleri belirledik. Böylelikle, şirketlerimizle birlikte gelişmeleri yakından takip ederek uygulamalarımızı ihtiyaca göre sürekli güncelliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çakıroğlu, Koç Holding çalışanlarının yanı sıra bayi ve servis çalışanları için yayımladığı mesajda, tüm dünyada ve Türkiye'de etkili olmaya devam eden koronavirüs salgını sebebiyle daha önce yaşanılmayan olağanüstü günlerden geçildiğini belirtti.

Belirsizlik ve kaygı düzeyinin dünya genelinde en üst noktaya ulaştığı bu zor zamanlarda, dünyanın dört bir yanındaki faaliyet alanlarında, sahada, ofislerde veya evden fedakarca ve her zamankinden üstün görev bilinciyle çalışmaya devam edildiğini ifade eden Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Bizler de aldığımız her kararda 'sağlığınızı her şeyin üstünde tutuyor' ve bu zor günleri sizlerin özverili çalışmalarından güç alarak yönetiyoruz. Her birinize üstün gayretleriniz ve ailelerinize de sizlere olan destekleri için içtenlikle teşekkür ederim. Toplumun ihtiyaçlarının karşılanması ve hayatın durmaması gayesiyle üretimi sürdüren ve hizmetin aksamaması için sahada canla başla görev yapan çalışma arkadaşlarıma da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda bu süreçte en önde yer alarak görev yapan sağlık kuruluşlarımızdaki hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarımız ile iş yeri hekimlerimize ve diğer sağlık personelimize, bu zor zamanlardaki olağanüstü çabaları için minnettarız."

Çakıroğlu, yaklaşık 100 bin kişilik büyük bir aile olduklarını aktararak, "Bu büyük ailenin özünde var olan dayanışma ruhu böyle zor zamanlarda gücümüzü artırıyor, sorumluluklarımızı yerine getirirken bizlere kuvvet veriyor. Bu dönemde en önemli önceliğimiz hepimizin sağlığı…" ifadelerini kullandı.

"Koç Holding'de bir Kriz Yönetim Merkezi kurduk"

Çakıroğlu, koronavirüs kaynaklı risklere karşı ilk günden itibaren Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere bilim insanlarının ve Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirmelerine uyarak, çalışanlarının sağlığı için tavsiye edilen tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Aldıkları bu tedbirlerle, sadece çalışanların değil, onların ailelerinin, müşterilerinin, iş ortaklarının ve tüm paydaşların da sağlığının korunması için özen gösterdiklerini ifade eden Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Bu dönemde gelişmeleri yakından takip edip, değerlendirip, yönlendirmek üzere Koç Holding'de bir Kriz Yönetim Merkezi kurduk. Burada Topluluğumuz genelinde uygulanacak ana prensipleri belirledik. Böylelikle, şirketlerimizle birlikte gelişmeleri yakından takip ederek uygulamalarımızı ihtiyaca göre sürekli güncelliyoruz. Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu olmak, aynı zamanda ülkemize ve insanımıza karşı bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bu dönemde başta sağlık sektörünün ihtiyaçları olmak üzere, bu olağanüstü durumun gerektiği ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz."

"Solunum cihazı üretimi için çalışmalarımıza başladık"

Çakıroğlu, ilk aşamada Türkiye'nin dört bir yanındaki 170 hastanede evlerine gidemeyen sağlık personelinin ihtiyaçları için temel beyaz eşya ve küçük ev aletleri temin ettiklerini aktararak, "Bu dönemde 7/24 çalışan sağlık çalışanlarına Divan İstanbul ve Divan City otellerimizi açıyoruz. Ayrıca Koronavirüs tedavisinde yoğun bakım sürecinde büyük ihtiyaç haline gelen solunum cihazı üretimi için çalışmalarımıza başladık. Topluluk şirketlerimiz, toplum yararını gözeterek, benzeri birçok uygulamayı önümüzdeki dönemde de hayata geçirmeye devam edecekler. Bu sorumlulukları yerine getirebilmemizin, zor zamanlarda en doğru kararları alabilmemizin arkasında Koç Topluluğu'nun kurumsal kültürü ve değerleri, Koç Ailesinden aldığımız destek ve güç ve elbette üstün bir vazife anlayışı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle görev yapan çalışanlarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Çok tedbirli ve dirençli olunması gereken bir dönemde olduklarını belirten Çakıroğlu, "Moralimizi asla bozmayacak, geleceğe umutla bakacağız. Her zaman olduğu gibi birlikte, el birliğiyle ve dayanışma içinde bu zorluğun da üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu sıkıntılı günleri, birlikte daha da güçlenerek atlatacağız. İyi günler göreceğiz. İyileşeceğiz. Ailelerinizle birlikte hepinize sağlıklı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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