Koç Holding'ten Yurt Dışı Borçlanma İhracı Duyurusu

Koç Holding AŞ Yönetim Kurulu, 1 milyar dolar veya muadili tutarına kadar borçlanma aracı ihracına karar verdi.

Koç Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na şirketin borçlanma aracı ihracına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Yönetim kurulumuz tarafından, şirketimiz ana sözleşmesinin 8. maddesinde verilen yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onay tarihinden itibaren 1 yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla ihraç yoluyla Türkiye dışında satılmak üzere gerçekleştirilecek toplamda 1 milyar dolar veya muadili tutarına kadar borçlanma aracı ihracına karar verilmiştir. Bu karar kapsamında, SPK'ya başvuru yarın yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA