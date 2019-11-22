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Koç Holding'ten "yatırımlara devam edeceğiz" mesajı

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, kısa vadeli dalgalanmaların kendilerini uzun dönemli hedeflere odaklanmaktan alıkoyamayacağını vurgulayarak, katma değer yaratmaya, yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya devam edecekleri mesajı verdi.

22.11.2019 13:43 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:53
Koç Holding'ten

Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, kısa vadeli dalgalanmaların kendilerini uzun dönemli hedeflere odaklanmaktan alıkoyamayacağını vurgulayarak, katma değer yaratmaya, yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya devam edecekleri mesajı verdi.

Kaynak: Dunya.com

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