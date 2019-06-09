Koç Holding'ten Soylu'nun 'İmamoğlu'na jet tahsis edildi' iddiasına yalanlama: Uçak kiralandı
Koç Holding, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’na, holdinge ait bir uçağın tahsis edildiği iddialarını yalanladı. Uçağın Setair özel havacılık şirketi aracılığıyla İmamoğlu ekibine kiralandığı belirtildi. Binali Yıldırım da bu şirketten helikopter kiralamıştı
Koç Holding, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'na, holdinge ait bir uçağın tahsis edildiği iddialarını yalanladı.
Holdingin yayımladığı yazılı açıklamada, "İftiraların Süleyman Soylu'nun talihsiz açıklamalarıyla yeniden gündeme gelmiş olmasını üzülerek takip ediyoruz" ifadeleri yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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