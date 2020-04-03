Koç Holding, teklif edilenden daha düşük temettü dağıtacak Koç Holding genel kurulu koronavirüs salgını nedeniyle teklif edilenden daha düşük miktarda temettü dağıtılmasını kabul etti.

Koç Holding genel kurulu koronavirüs salgını nedeniyle teklif edilenden daha düşük miktarda temettü dağıtılmasını kabul etti. Kaynak: Dunya.com