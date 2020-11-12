Koç Holding sürdürebilirlik raporu yayınlandı

Koç Holding, 12'nci Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı.

Koç Holding, 12'nci Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, 2014'ten bu yana BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan Koç Holding, raporu iş dünyasının sürdürülebilirlik gündemindeki değişen rolü ve Koç Topluluğu'nun küresel vizyonu ışığında kapsayıcı bir çerçeve olarak geliştirdiği "Geleceğe. Birlikte" yaklaşımı ile hazırladı.

İş, insan, dünya ve toplumsal meseleleri birlikte ele almayı ve iş birlikleri aracılığıyla Koç Topluluğu'nun etki gücünü en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen "Geleceğe. Birlikte" yaklaşımı, Koç Topluluğu şirketlerinin sektörel farklılıklarını kapsarken, sürdürülebilirlik konusundaki iyi uygulamaları ve ilerlemeyi de teşvik ediyor.

Koç Holding, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında bir paydaş araştırması da gerçekleştirdi. Bu araştırmaya göre, sorumluluk aldığı her alanda lider ve rol model olarak konumlandırılan Koç Holding'den sürdürülebilirlik meselelerinin çözümünde tüm ekosistemi harekete geçirmesi bekleniyor. Bu beklentiye Geleceğe. Birlikte yaklaşımı ile cevap vermeyi hedefleyen Koç Holding, sürdürülebilirlik raporunu da bu doğrultuda her yıl güncelliyor. Bu yıl da raporun hazırlık sürecinde çevresel ve sosyal konularda 68 yeni göstergeyi topluluk düzeyinde çalışmalarına dahil etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, koronavirüs salgınının iş dünyasının mücadele ettiği sorunlarla birlikte ve çok yönlü çözümler geliştirmenin önemini ortaya çıkardığını belirterek, "Koç Topluluğu olarak ülkemizin ekonomik gelişimine sağladığımız katkının ve milyonlarca insanın yaşamını iyileştirme konusundaki kritik rolümüzün farkındayız. Bu nedenle faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz pek çok farklı ülkede ve sektörde sağladığımız istihdam, sunduğumuz ürün ve hizmetler ve kurumsal vatandaşlık bilinciyle, tüm paydaşlarımız için ortak değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu ise finansal risklerin yanında, finansal olmayan riskleri de doğru bir şekilde yönetebilen kurumların pandemi nedeniyle yaşanan krize karşı daha dayanıklı olduğunu vurgulayarak, "Koç Holding olarak Çevresel, Sosyal ve Yönetimsel (ESG) kriterlerdeki performansımızı artırırken, paydaşlarımızla aramızdaki diyaloğu geliştirerek onların beklentilerini de stratejimize dahil etmeyi amaçlıyoruz. 'Geleceğe. Birlikte' adını verdiğimiz sürdürülebilirlik ve büyüme yaklaşımımız sayesinde bu konudaki çalışmalarımızı geliştirmeyi ve paydaşlarımızın beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı önceliğimiz haline getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada raporla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Koç Topluluğu genelinde hızla yaygınlaşan Koç İnovasyon Programı 2019 yılında 9 şirkette uygulandı. Bugüne kadar 200 iç girişimin hayata geçirildiği programda 16 yeni ürün ve hizmet pazara sunuldu ve 2 yeni şirket kuruldu. Ayrıca 80'in üzerinde girişim ile iş birlikleri geliştirildi. Ford Otosan'ın Gölcük Fabrikası ve Arçelik'in Romanya'da kurduğu Çamaşır Makinesi Fabrikası, dijital teknolojileri merkeze alan uygulamaları ile Dünya Ekonomik Forumu'nun "Global Lighthouse Network"üne dahil olma hakkını kazandı.

Koç Holding, Forbes'in yayımladığı 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesinde 2019 yılında 59 basamak birden yükselerek 35'inci oldu.Dünyada farklı sektörlerde çevik çalışma modelini kullanan pek çok şirketin arasına 2019'da Koç Topluluğu da dahil oldu. Ford Otosan ve Koç Finans'ın yanı sıra Arçelik'in iştirakleri WAT Motor ve Token Finansal Teknolojiler'de pilot olarak uygulanan çevik çalışma modelinin 2020 yılında tüm Topluluk şirketlerinde hayata geçirilmesi hedefleniyor. Pilot çalışmalar neticesinde, çevik kurumların mevcut problemlere daha hızlı çözümler üreterek verimlilik artışı sağlarken müşteri memnuniyeti ve çalışan bağlılığını da artırarak değer yarattıkları görüldü.

Koç Holding, değişen iş gücü ihtiyacına uygun mesleki ve teknik donanıma sahip gençlerin yetişmesine katkı sağlamak için Mesleki Eğitimde 21. Yüzyıl Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi'ni hayata geçirdi. Milli Eğitim Bakanlığı ve IBM iş birliğiyle, Kalkınma Atölyesi yürütücülüğünde devam eden Proje kapsamında öğrenci, öğretmen ve sektör temsilcileriyle yürütülen katılımcı süreç neticesinde mesleki gelişim dersi müfredatı güncellendi. Ayrıca, dersin kazanımlarını fiziki atölye koşulları ile desteklemek üzere Mesleki Gelişim Atölyesi standartları geliştirildi ve örnek bir atölye kurulumu gerçekleştirildi. Koç Topluluğu'nun reklamlarında ve iletişiminde kullandığı dili cinsiyet filtresi kullanarak dönüştürmek üzere bir metodoloji sunan İletişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kılavuzu, 2019 yılında, Sürdürülebilir İş Ödülleri - Sürdürülebilirlik İletişimi kategorisinde ödüle layık görüldü."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu