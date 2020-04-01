Koç Holding, online eğitim platformunu ücretsiz erişime açtı
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Koç Holding, Türkiye, Güncel

Koç Holding, online eğitim platformunu ücretsiz erişime açtı

Koç Holding, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aktivitelerin online yapıldığı bir dönemde, 12 binden fazla eğitim ve içeriğe sahip online eğitim platformu Koç Akademi'yi ücretsiz olarak tüm Türkiye'nin erişimine açtı.

01.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:00
Koç Holding, online eğitim platformunu ücretsiz erişime açtı

Koç Holding, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aktivitelerin online yapıldığı bir dönemde, 12 binden fazla eğitim ve içeriğe sahip online eğitim platformu Koç Akademi'yi ücretsiz olarak tüm Türkiye'nin erişimine açtı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bugüne kadar Koç Topluluğu çalışanları ve ailelerinin gelişimi için kullanılan online eğitim platformu Koç Akademi'de, koronavirüsle ilgili kapsamlı ve güvenilir içeriklerin bulunduğu özel bir bölüm yer alıyor.

Ücretsiz olarak sunulan ve 12 binden fazla içeriğin bulunduğu platformda; veri tabanı yönetimi, animasyon teknikleri ve web sitesi oluşturma gibi bilişim teknolojileri eğitimlerinin yanı sıra zaman yönetimi ve etkili iletişim gibi kişisel gelişime yönelik çok sayıda eğitim de bulunuyor.

Bu zor dönemde daha verimli zaman geçirmek isteyenlere platformunu açan Koç Holding, İnsan Kaynakları Direktörlüğü'nün hayata geçirdiği bu adımla kurumsal akademisini tüm Türkiye'ye açan kurumlardan biri oldu.

Ev hijyeninden dengeli beslenmeye kadar çeşitli içerikler yer alıyor

Koç Akademi'de alanında uzman birçok eğitmenin yanı sıra Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi'nde görev alan akademisyenler de kullanıcılara değişen günlük rutinlerinde kolaylıkla uygulayabilecekleri faydalı ve güvenilir tavsiyelerde bulunuyor.

Bu kapsamda platformda çok sayıda video içerik kullanıcılara sunuluyor. Bu içeriklerde; koronavirüs salgınının psikolojiye etkilerinden bu konunun çocuklara nasıl anlatılabileceğine, ev hijyeninden salgın döneminde dengeli beslenmeye kadar birçok konu uzmanlar tarafından ele alınıyor.

Ayrıca, ailelerin birlikte yapabileceği birçok etkinlik ve çocuk gelişimine dair videolar da Koç Akademi'den takip edilebiliyor.

Ücretsiz bir şekilde kullanıma sunulan Koç Akademi'ye, kocakademi.com internet adresinden ve Koç Akademi mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.

Kullanıcılar, platformun mobil uygulamasını App Store ve Google Play Store'dan indirebiliyor.

Kaynak: AA

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